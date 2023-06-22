Эксперты региональной сферы здравоохранения представили проекты для актуализации стратегии развития Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Стратегическая сессия "Здоровье каждого – здоровье нации" состоялась в Нижнем Новгороде на площадке Дома народного единства 22 июня. Основная цель сессии – актуализация стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, инициированная губернатором Глебом Никитиным на встрече с обновленным составом экспертного совета. Более 60 экспертов региональной сферы здравоохранения представили свыше 35 конкретных проектов с целью повышения качества и доступности медицинских услуг – одного из ключевых приоритетов работы правительства региона.

Организаторы здравоохранения, медицинские работники и научные деятели объединились в четыре команды. Представители отрасли обсуждали вызовы, возникающие в ходе работы с целью создания максимальной доступности и улучшения качества медицинских услуг, повышения приверженности людей к сохранению собственного здоровья, а также развития системы предупреждения и лечения хронических заболеваний. Еще одной темой дискуссии стала эффективность кадровой политики в этой сфере.

К участникам стратсессии обратился заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Он отметил, что стратегической целью региона должно стать увеличение продолжительности жизни людей и снижение уровня смертности от различных причин. Именно через призму этих двух показателей следует смотреть на все инициативы и проекты, которые реализуются и будут реализованы в нижегородском здравоохранении.

"Чем больше ресурсов и энергии мы вкладываем в нашу систему, чем более высоких результатов достигаем. Запросы к медицине будут становиться все более требовательными, это важно понимать. За последние пять лет нам вместе удалось добиться очень многого. Огромные изменения произошли в первичном звене здравоохранения: только в этом году в строительство, капитальные ремонты, закупку оборудования и обеспечение транспортом наших медучреждений вкладываем около четырех миллиардов рублей. В регионе кратно увеличились объемы средств, выделяемые на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – с полутора до пяти миллиардов рублей. Активно развиваем онкологическую службу, открывая центры амбулаторной онкологической помощи по всему региону. Ведем работу по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний: в этом направлении одним из самых важных шагов стало открытие регионального сердечно-сосудистого центра в Арзамасе", – сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, серьезные улучшения произошли в работе детской службы здравоохранения и в направлении материальной поддержки врачей и среднего медицинского персонала. Важнейшим для региона проектом стало капитальное обновление детской областной больницы при финансовой поддержке Правительства РФ. Регион также демонстрирует успехи в вопросах медицинской профилактики, в частности диспансеризации жителей, и внедрения цифровых технологий, которые помогают сделать систему здравоохранения бережливой.

"В нашем главном программном документе невозможно было предусмотреть такие вызовы, как, например, пандемия коронавируса. Сила нашей системы в том, что мы умеем быстро мобилизоваться, что мы маневренны. Нижегородская область с достоинством прошла этот этап: среди регионов, где есть город-миллионник, у нас самые низкие показатели по приросту смертности от инфекции", – напомнил он.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, председатель экспертного совета по реализации стратегии развития региона Ольга Щетинина отметила, что согласно опросам сфера здравоохранения является одной из самых приоритетных для нижегородцев.

"Всегда интересно выслушать профессионалов, особенно когда их предложения основаны на научных исследованиях. Проект по контролю уровня фолиевой кислоты в организме девочки, направленный на минимизацию дальнейших рисков протекания беременности, выглядит достойным пристального внимания медицинского сообщества. Предложение снизить нелечебную нагрузку на детские поликлиники в августе, когда наступает период получать справки для посещения различных учреждений, – это, скорее, вопрос менеджмента и администрирования. Он, безусловно, требует дополнительной проработки. Медики сетуют, что люди порой пренебрегают профилактикой и обращаются к врачам в самом крайнем случае. Уверена, что нынешняя сессия была случаем именно профилактики: мы заранее прислушались к мнению специалистов, чтобы предотвратить возможные негативные последствия и обеспечить нижегородцев качественной медицинской помощью", – сказала она.

Нижегородские специалисты рассказали о результатах своей работы в рамках стратегической сессии.

"Ключевые вызовы, которые, на мой взгляд, существуют на сегодняшний день, – это кадры и технологическая независимость, максимально эффективное импортозамещение. Наша команда предложила создать межотраслевой медицинский кластер, который включал бы в себя образовательный сектор на базе крупной медицинской организации, фармацевтическое производство, производство медицинских изделий с последующим их применением. Также нужна площадка, где будут обучать работе на этом оборудовании и медицинских сотрудников, и медицинских физиков, и всех специалистов, которые должны в этом процессе участвовать. В такой большой конгломерации было бы задействовано несколько тысяч сотрудников", – поделился главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов.

В свою очередь, главный врач детской городской поликлиники №39 Нижнего Новгорода Инна Кондратьева рассказала о проекте по приобщению нижегородцев к здоровому образу жизни со школьных лет.

"Мы выдвинули инициативу по созданию новых образовательных программ в игровой форме, доступной людям любого возраста, которые позволят вовлечь детей в понимание здорового образа жизни. Хотим уделить внимание профилактике таких проблем, как ожирение, ухудшение зрения вследствие злоупотребления гаджетами, а также вопросам полового воспитания для того, чтобы подготовить подрастающее поколение к здоровому родительству", –пояснила она.

Группы экспертов также презентовали проекты по психологическому сопровождению медицинских работников, созданию в регионе лабораторно-диагностических хабов, созданию электронной флюорографической автотеки с возможностью анализа больших данных, обеспечению лекарственными препаратами пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания.

Итоги работы участников стратегической сессии войдут в план конкретных действий правительства по развитию Нижегородской области и станут основой стратегии 2.0.

Напомним, что с 20 июля по 1 сентября запланировано более 700 встреч с жителями для актуализации Стратегии развития Нижегородской области. 31 августа 2023 года состоится большой форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы будут представлены нижегородцам, губернатору Глебу Никитину.

"Вместе мы можем больше" - это не просто слова, это стиль нашего мышления, наш генетический код!", - отмечал ранее Глеб Никитин.