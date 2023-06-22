Международный инклюзивный форум "Территория ритма" пройдет в Нижегородской области 2-5 сентября Общество

Фото: организаторы мероприятия

Международный инклюзивный форум "Территория ритма" пройдет в Нижегородской области 2-5 сентября. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, участники форума пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта.

Планируется, что в форуме примут участие более 300 активистов из России и Республики Беларусь. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть желание изменить свою жизнь и развиваться в сфере социального предпринимательства и инклюзивного лидерства.

В рамках форума пройдут мастер-классы и выступления ведущих спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей, успешных людей России, командообразующая атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством наставников.

В "Территории ритма" могут принять участие молодые люди, в том числе с инвалидностью, от 18 лет и старше, проживающие на территории России и Республики Беларусь. Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф.

Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его главные критерии - целеустремленность, активность, смелость, а также желание стать настоящим лидером своего региона и большой страны.

Участие в форуме бесплатное (участники самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно).

Напомним, в 2022 году проект команды из Нижнего Новгорода был признан лучшим на форуме "Территория Ритма".