Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Благоустройство парка имени Кулибина
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2023 10:13  [56] Международный инклюзивный форум "Территория ритма" пройдет в Нижегородской области 2-5 сентября
24 июня 2023 09:50  [97] Олег Лавричев: "У нас активная, талантливая, отзывчивая молодежь!"
24 июня 2023 09:25  [89] Евгений Люлин: "Каждый день мы чувствуем уверенную поступь молодого поколения"
24 июня 2023 09:05  [98] Игорь Комаров: "Мы гордимся поколением молодежи"
23 июня 2023 19:36  [539] Площадь Свободы в Нижнем Новгороде будет закрыта для транспорта в связи со строительством метро
23 июня 2023 18:32  [254] Эксперты региональной сферы здравоохранения представили проекты для актуализации стратегии развития Нижегородской области
23 июня 2023 17:54  [248] Юрий Шалабаев провел выездное совещание в первом школьном кванториуме Нижнего Новгорода
23 июня 2023 17:26  [352] День молодежи в Нижнем Новгороде отметят в парках и скверах
23 июня 2023 17:11  [366] Движение транспорта на участке улицы Звездинка приостановят 24 июня
23 июня 2023 17:02  [283] Новые светофоры в рамках ИТС установят на четырёх дорогах Нижнего Новгорода до сентября
Общество

Международный инклюзивный форум "Территория ритма" пройдет в Нижегородской области 2-5 сентября

24 июня 2023 10:13  [56] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Международный инклюзивный форум "Территория ритма" пройдет в Нижегородской области 2-5 сентября. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, участники форума пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта.

Планируется, что в форуме примут участие более 300 активистов из России и Республики Беларусь. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть желание изменить свою жизнь и развиваться в сфере социального предпринимательства и инклюзивного лидерства. 

В рамках форума пройдут мастер-классы и выступления ведущих спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей, успешных людей России, командообразующая атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством наставников.

В "Территории ритма" могут принять участие молодые люди, в том числе с инвалидностью, от 18 лет и старше, проживающие на территории России и Республики Беларусь. Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф.

Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его главные критерии - целеустремленность, активность, смелость, а также желание стать настоящим лидером своего региона и большой страны.

Участие в форуме бесплатное (участники самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно).

Напомним, в 2022 году проект команды из Нижнего Новгорода был признан лучшим на форуме "Территория Ритма".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Акция Свеча памяти в нижегородском Парке Победы
22 июня 2023 09:53Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph