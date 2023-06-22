Дополнительные меры безопасности ввели в Нижегородской области

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств, членов регионального правительства.
На мероприятии были определены дополнительные меры безопасности, связанные с усилением контроля за безопасностью.
Также обсуждалась корректировка массовых мероприятий. Принято решение об отмене сегодняшнего салюта.
Глеб Никитин подчеркнул, что ситуация в Нижегородской области находится под контролем. В регионе действует уровень базовой готовности.
"Все мы сегодня внимательно слушали обращение Президента и Верховного Главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве!" - написал губернатор.
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