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Политика

Дополнительные меры безопасности ввели в Нижегородской области

24 июня 2023 11:18  [114] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств, членов регионального правительства.

На мероприятии были определены дополнительные меры безопасности, связанные с усилением контроля за безопасностью.

Также обсуждалась корректировка массовых мероприятий. Принято решение об отмене сегодняшнего салюта.

Глеб Никитин подчеркнул, что ситуация в Нижегородской области находится под контролем. В регионе действует уровень базовой готовности.

"Все мы сегодня внимательно слушали обращение Президента и Верховного Главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве!" - написал губернатор.

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Теги:
Безопасность
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