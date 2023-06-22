Эксперт-мониторинг событий с 16 по 23 июня 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – ПМЭФ-2023, поиск нового баланса.

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что экономическая программа Петербургского международного экономического форума – 2023 включала не только практико-ориентированное хозяйственное, но и идеологическое содержание экономической стратегии России.

Идеологические дискуссии позволяют заметить признаки поиска нового баланса частного и государственного секторов экономики, поскольку старый баланс, сложившийся в 2000-2013 гг. был нарушен сначала запретительными санкциями Запада, потом пандемией КОВИДаи, наконец, "шоковой терапией" СВО. Основная дилемма, видимо, сводится к тому, в какой мере и каким образом монетаристские методы управления экономикой должны сочетаться с методами государственного регулирования и даже секторального государственного управления при условии, что Россия ориентируется на стратегию целостного достраивания своего экономического, технологического, военно-политического и цивилизационного суверенитета в мире глобальных экономических связей. Сегмент частного предпринимательства демонстрирует высокие адаптивные способности, быстро перестраивает свои логистическе цепочки, не отвлекая на это внимание государства, самостоятельно обеспечивая рост ВВП России.

Сегмент государственной оборонной промышленности строится по другим принципам и также вносит свой вклад в рост ВВП. Стратегическая задача ближайших десятилетий в том, чтобы обеспечить гибкое функциональное и институциональное равновесие обоих механизмов организации хозяйственно-экономической деятельности, а также равновесие и поля солидарного действия социальных сил, которые эти механизмы поддерживают. Последнее особенно важно для консолидации всех составляющих коренного гражданского общества России и предотвращения его фрагментации по классовым, географическим, национальным и иным признакам. Хозяйственное практико-ориентированное содержание внесло в идеологическую дискуссию свою конкретику, которая во многом касалась регионов России, представители которых участвовали в форуме более активно, чем ранее. В частности, Вице-премьер правительства РФ А. Белоусов, характеризуя региональный инвестклимат, отметил, что Нижегородская область буквально ворвалась на 3 место, разделив эту позицию с Московской областью. Вслед за Москвой Нижегородская область заняла 2 место по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта.

Отмечено, что за годы работы губернатора Г. Никитина Нижегородская область поднялась в рейтинге инвестклимата АСИ на 67 позиций. Выше только Москва и Татарстан. В рамках ПМЭФ-2023 подписаны три соглашения, ускоряющие развитие особой экономической зоны "Кулибин", которая выросла под запрос инвесторов в десять раз, до 724 га. Подтверждая статус промышленного гиганта, нижегородский завод "Красное Сормово" подписал самый крупный в его истории контракт на строительство 34 сухогрузов, которые обновят российский флот. А всего по итогам ПМЭФ-2023 Нижегородская область подписала соглашений на 251 млрд руб., что больше, чем в прошлом году - тогда было 240 млрд руб.

Как представляется, региональные и особенно межрегиональные хозяйственные системы содержат набор индикаторов, которые могут играть роль критериев для оптимизации баланса различных механизмов регулирования отечественной экономики.

Федеральная тема – Формирование нового гражданское общества в условиях СВО

Эксперт "Минин – центра", руководитель исполкома НРО Народного фронта по Нижегородской области Алексей Алехин отмечает, что с 14 по 17 июня в Петербурге проходил Международный Экономический Форум с выставочными экспозициями, соглашениями и дискуссиями.

В том числе, на панельной дискуссии "Добровольцы тыла: настоящее российского гражданского общества", организованной обществом "Знание" и Российским военно-историческим обществом обсуждалась и тема Специальной военной операции и деятельности добровольцев тыла – волонтеров, помогающих фронту и мирным жителям территорий, где прошли военные действия.

Активными участниками дискуссии стали Алексей Чадаев – философ и блоггер, Александр Любимов, руководитель группы "Координационный центр помощи Новороссии" и автор этого материала. В процессе обсуждения были сформулированы несколько основополагающих тезисов гражданского общества России.

Фактически в России можно выделить два гражданских общества. Первое действует в "сытые годы", ставит своей целью защиту прав и свобод граждан, фактически – защиту гражданина от государства. Провозглашается либеральной, а по факту – псевдолиберальной общественностью. Второе, прогосударственное, возникает в сложные времена и решает задачи, с которыми в силу объективных или субъективных причин в текущий момент не может справиться государство.

Исторически, наверное, самым ярким проявлением российского гражданского общества стало народное ополчение 1612-го года. В сложное для страны время люди поднялись и решили проблему, которая угрожала существованию нашей страны. Партизанские движения 1812-го года и Великой отечественной; артели, производившие в Войну многие виды продукции, в том числе военной; массовое волонтерство в пандемию – это тоже проявление прогосударственной гражданской позиции. На понятийном уровне, страна и государство – разные сущности. Если упрощенно, страна – люди, объединенные исторически и культурно и проживающие на определенной территории, государство – скорее система управления страной.

Общим для каждого из описанных исторических моментов является то, что у государства при наступлении нестандартной ситуации, проявляется «белое пятно», лакуна, которую невозможно решить существующими средствами и её самостоятельно закрывают добровольцы. "Белое пятно" может быть из-за нормативных, финансовых и множества других ограничений.

Стоит отметить интересный феномен – чем больше уровень проблемы, тем больше гражданский подъем. В предельной ситуации, как, например, в 1612-м, при наступлении которых другие страны сдаются, в России поднялось гражданское общество и помогло государству справиться и сохранить страну. Вторая часть феномена российского гражданского общества – когда проблема отступает, добровольцы передают свои функции государству. Тот же Минин, когда Народное ополчение победило, не стал бороться за сохранение своей власти, а добровольно передал её.

Возникшее с начала СВО движение добровольцев тыла, или волонтеров, которые помогают фронту и мирным жителям, территорий, где прошли военные действия – яркое проявление гражданского общества. Находясь в благополучном месте типа ПМЭФ, не ощущаешь потребности в добровольчестве. Чем ближе к линии боевого соприкосновения, тем больше осознание необходимости подключения всего народа России.

Среди существующих «лакун», надо отметить в первую очередь не вопросы снабжения. Если проанализировать управленческие подходы России и Украины, можно заметить, что в России управление построено на моделях поколения "бумеров", на Украине – на поколении "Иксов". Разница ни хороша и не плоха, она просто есть. Возникшее движение добровольцев тыла частично нивелирует эту методологическую разницу.

Конечно же, добровольцы тыла во многом решают вопросы со снабжением. Если говорить кратко, не вдаваясь в подробности, Министерство обороны снабжает войска всем необходимым, добровольцы тыла – дополнительным. Как, кто и чем снабжает - говорится много и повторять здесь не стоит.

Дополнительно можно отметить научное и производственное добровольчество – часть современного вооружения или, скорее, систем, обеспечивающих вооружение, таких как, например, дроны или системы РЭБ, разрабатывают и производят добровольцы.

Неожиданное "белое пятно" проявляется в международных отношениях. Недавно команда из Народного фронта на День Победы отвозила "Огонь памяти" в Сербию и Республику Сербскую. Не буду утверждать так ли это в реальности или нет, но многие сербы, с которыми довелось общаться, считают, что России 10 лет было на них наплевать. А вот такие поездки, как наша, показывают, что Россия рядом. В качестве иллюстрации уровня коммуникаций между странами приведу один пример. В Сербии есть телевидение, которое вещает на все Балканы и Венгрию. На том телевидении выходит аналитическая передача про конфликт России и Украины. Выходит с пророссийских позиций. Много ли таких передач в Европе – вопрос скорее риторический. И эта передача выходит без информации из России. И таких примеров, когда люди из других стран чувствуют себя покинутыми нами, много. В дело приходиться вступать народной дипломатии.

Думаю, что в ближайшее время подлинное российское гражданское общество будет усиливаться. И задача государства, на мой взгляд, максимально задействовать этот ресурс – добровольцы тыла не против государства, а в помощь ему.

Муниципальная тема – Новый уровень отношений Нижний – Харбин

Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов считает, что подписанный в Харбине Меморандум о сотрудничестве в области туризма между администрацией города Нижнего Новгорода и администрацией города Харбин на Форуме городов-побратимов Харбина является мощным толчком для развития городов. Данный проект способен реализоваться как симбиоз рекреационного, познавательного и делового туризма.

Харбин, основанный русскими город, сегодня современный китайский мегаполис, сохраняющий черты России. Там можно прогуляться в парке имени Сталина, посетить усадьбу "Волга", пройтись по центральной улице с построенными петербургскими архитекторами домами. Есть возможность з а шесть часов доехать на современном электропоезде до Пекина и Великой китайской стены. На реке Сунгари, притоке Амура, есть и курортная зона пляжного отдыха.

Бизнес туризм будет опираться на экспериментальную зону свободной торговли провинции Хэйлунцзян в Харбине. У этого направления есть все шансы стать вторым Дубаем, где можно и хорошо отдохнуть и удачно поработать.