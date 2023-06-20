Нижний Новгород и Харбин станут сотрудничать в области туризма

Фото:
Администрации Нижнего Новгорода и китайского Харбина подписали Меморандум о сотрудничестве в области туризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Согласно информации, документ был подписан на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.
Как отмечают китайские партнеры, интерес к Нижнему Новгороду в Китае только растет.
В рамках сотрудничества будет продолжено укрепление школьных и студенческих обменов, участие в туристических и событийных мероприятиях с обеих сторон, реализация бизнес-проектов.
Также китайскую делегацию пригласили принять участие в Международном форуме "Города-побратимы и партнеры", Международный фестивале "Секреты мастеров" в августе и в Дне города.
Напомним, в 2022 году Нижний Новгород и Харбин подписали меморандум о взаимопонимании.
Также в прошлом году глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал пятистороннее соглашение о сотрудничестве с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухай.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+