Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Благоустройство парка имени Кулибина
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
21 июня 2023 17:03  [103] Нижний Новгород и Харбин станут сотрудничать в области туризма
21 июня 2023 12:30  [185] Владислав Атмахов: "ЛДПР против фашизма"
21 июня 2023 11:05  [207] Гордума официально назначила довыборы на избирательном округе №10 Нижнего Новгорода
19 июня 2023 14:46  [787] Антон Закамский возглавил Управление Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области
17 июня 2023 09:58  [685] Ольга Щетинина: "Нижегородская область всегда была в числе технологических лидеров страны"
17 июня 2023 09:25  [606] Евгений Люлин: "Форум укрепил лидерство и авторитет Нижегородской области"
16 июня 2023 19:08  [1168] Эксперт-мониторинг событий с 9 по 16 июня 2023 года от АНО "Минин-центр"
16 июня 2023 18:19  [927] Делегация Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала 26 соглашений более чем на 251 млрд рублей
16 июня 2023 17:29  [762] Надежда Аверина: "По пятибалльной шкале могу оценить деятельность Нижегородской области на десять баллов"
16 июня 2023 13:33  [589] Депутаты Госдумы предложили отменить 25 статей Кодекса об административных правонарушениях
Политика

Нижний Новгород и Харбин станут сотрудничать в области туризма

21 июня 2023 17:03  [103] Политика

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Администрации Нижнего Новгорода и китайского Харбина подписали Меморандум о сотрудничестве в области туризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Согласно информации, документ был подписан на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.

Как отмечают китайские партнеры, интерес к Нижнему Новгороду в Китае только растет.

В рамках сотрудничества будет продолжено укрепление школьных и студенческих обменов, участие в туристических и событийных мероприятиях с обеих сторон, реализация бизнес-проектов. 

Также китайскую делегацию пригласили принять участие в Международном форуме "Города-побратимы и партнеры", Международный фестивале "Секреты мастеров" в августе и в Дне города.

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород и Харбин подписали меморандум о взаимопонимании.

Также в прошлом году глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал пятистороннее соглашение о сотрудничестве с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухай.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
20 июня 2023 18:41Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph