Нижний Новгород и Харбин станут сотрудничать в области туризма Политика

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Администрации Нижнего Новгорода и китайского Харбина подписали Меморандум о сотрудничестве в области туризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Согласно информации, документ был подписан на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.

Как отмечают китайские партнеры, интерес к Нижнему Новгороду в Китае только растет.

В рамках сотрудничества будет продолжено укрепление школьных и студенческих обменов, участие в туристических и событийных мероприятиях с обеих сторон, реализация бизнес-проектов.

Также китайскую делегацию пригласили принять участие в Международном форуме "Города-побратимы и партнеры", Международный фестивале "Секреты мастеров" в августе и в Дне города.

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород и Харбин подписали меморандум о взаимопонимании.

Также в прошлом году глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал пятистороннее соглашение о сотрудничестве с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухай.