Роман Любарский: "Мы в очередной раз объединяемся вокруг нашего национального лидера в борьбе с внутренним врагом" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сегодня ночью в нашей стране был совершен акт государственной измены. Руководитель ЧВК "Вагнер", поставив личные политические амбиции выше интересов своей страны, объявил о начале вооруженного мятежа. Народ России никогда не прощал измены. Сегодня мы в очередной раз объединяемся вокруг нашего национального лидера в борьбе с внутренним врагом, попытавшимся ударить в спину. Не знаю, какие мотивы им двигали, но расплата наступит уже скоро", - заявил депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский.

"Понятно, что мятеж в ближайшее время будет подавлен, а его зачинщики – жестоко наказаны. Президент никогда не прощал предательства, а сегодняшние события он откровенно назвал именно предательством. Предательством собственного народа, собственной страны, памяти тех бойцов, которые героически сражались за освобождение территорий Донбасса и Новороссии", - заявил депутат Госдумы.