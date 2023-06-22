Алексей Боровский: "Наше всеобщее сплочение, наша поддержка Верховного Главнокомандующего приведет к достижению поставленных целей" Политика

"Наше всеобщее сплочение, наша поддержка Верховного Главнокомандующего приведет к достижению поставленных целей", - заявил глава г.о.г. Бор Алексей Боровский.

"Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин обратился к гражданам нашей страны. Он призвал в сложившейся ситуации к единению всего общества и консолидации всех сил. Это и приведет нас к Победе!



Призываю борчан сохранять спокойствие. Глава региона Глеб Сергеевич Никитин провел оперштаб, где были определены необходимые меры безопасности. Прошу, не поддавайтесь на провокации!



Это очередной сложный этап для нашей страны. И наше всеобщее сплочение, наша поддержка Верховного Главнокомандующего приведет к достижению поставленных целей", - сказал Алексей Боровский.