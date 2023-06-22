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Общество

Глеб Никитин поручил ускорить ремонт Стригинского моста

24 июня 2023 15:16  [36] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить ремонт Стригинского моста. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, ремонт моста ведет федеральная организация.

Как сообщили представители подрядчика, в ремонте задействованы все необходимые ресурсы и работы идут по графику. Планируется, что движение по центральным полосам откроется в июле, что улучшит пропускную способность моста.

Глеб Никитин поручил Минтрансу Нижегородской рассмотреть вопрос сокращения сроков выполнения работ без нарушения технологического цикла. Министерство будет держать ход работ на постоянном контроле.

Напомним, на ремонт Стригинского моста было выделено около 1,8 млрд рублей.

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Теги:
Глеб Никитин Мост Ремонтные работы
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