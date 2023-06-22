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Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде

24 июня 2023 15:09  [52] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь человек пострадали в ДТП на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, среди пострадавших один ребенок.

Шестеро взрослых были госпитализированы в больницу им. Семашко. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Состояние ребенка и мамы и одного взрослого медики оценивают как средней степени тяжести. 

Ранее сообщалось, что водителя фуры задержали в рамках уголовного дела о смертельном ДТП на Стригинском мосту.

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Теги:
ДТП
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