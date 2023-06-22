Семь человек пострадали в ДТП на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь человек пострадали в ДТП на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, среди пострадавших один ребенок.

Шестеро взрослых были госпитализированы в больницу им. Семашко. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Состояние ребенка и мамы и одного взрослого медики оценивают как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что водителя фуры задержали в рамках уголовного дела о смертельном ДТП на Стригинском мосту.