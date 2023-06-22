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Семь человек пострадали в ДТП на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, среди пострадавших один ребенок.
Шестеро взрослых были госпитализированы в больницу им. Семашко. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.
Состояние ребенка и мамы и одного взрослого медики оценивают как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что водителя фуры задержали в рамках уголовного дела о смертельном ДТП на Стригинском мосту.
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