Водителя фуры задержали в рамках уголовного дела о смертельном ДТП на Стригинском мосту

Водителя фуры задержали в рамках возбужденного уголовного дела о смертельном ДТП на Стригинском мосту, которое произошло 22 июня.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 61-летний водитель грузового автомобиля DAF подозревается в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более человек.
Предварительно установлено, что фура двигалась в сторону Казани и врезалась в автомобиль "Джили Атлас", в результате чего легковушку зажало между двух грузовиков.
В результате находившиеся в легковом автомобиле люди погибли на месте аварии: это мужчина, две женщины и двое несовершеннолетних детей 2023 г.р.
Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что количество погибших в ДТП на Стригинском мосту увеличилось до пяти человек.
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