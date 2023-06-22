Водителя фуры задержали в рамках уголовного дела о смертельном ДТП на Стригинском мосту Происшествия

Водителя фуры задержали в рамках возбужденного уголовного дела о смертельном ДТП на Стригинском мосту, которое произошло 22 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 61-летний водитель грузового автомобиля DAF подозревается в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более человек.

Предварительно установлено, что фура двигалась в сторону Казани и врезалась в автомобиль "Джили Атлас", в результате чего легковушку зажало между двух грузовиков.

В результате находившиеся в легковом автомобиле люди погибли на месте аварии: это мужчина, две женщины и двое несовершеннолетних детей 2023 г.р.

Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что количество погибших в ДТП на Стригинском мосту увеличилось до пяти человек.