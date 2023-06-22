Выступления Димы Билана и Линды отменены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выступления Димы Билана и Линды отменены в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, площадка Дня молодежи на площади Минина и Пожарского продолжает работу в штатном режиме.

Также состоится церемония закрытия Дня молодежи на стадионе "Нижний Новгород".

"С самого начала мы закладывали в нее идею объединения людей и энергий. Главными героями станут молодые люди, проявляющие себя в различных направлениях и своим примером вдохновляющие других. Это защитники Родины, учёные, педагоги, волонтёры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие. Их объединяет любовь к России - наша базовая ценность", - написал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что постановки расскажут об энергии любви к дому, энергии единства.

"В идее постановки - как раз тот смысл, с которым сегодня к нам обратился Президент страны. Нижний Новгород, который помнит героев Минина и Пожарского, вставших на защиту Отчизны для преодоления Смуты, хорошо понимает важность сплочения и общности", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, дополнительные меры безопасности введены в Нижегородской области. Было принято решение об отмене сегодняшнего салюта.

"Все мы сегодня внимательно слушали обращение Президента и Верховного Главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве!" - подчеркивал Глеб Никитин.