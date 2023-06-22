Часы обратного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи установили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Часы обратного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи установили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

"Сегодня в Нижнем Новгороде – молодежной столице России - открылись часы обратного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи. Это мероприятие позволит укрепить сотрудничество с другими странами на уровне молодежи. Ребята смогут поделиться опытом совершенно в разных нишах друг с другом, продемонстрировать наработки в разных сферах деятельности. Гости смогут заложить необходимый фундамент для развития страны, наши же ребята поделятся своими знаниями. Это возможность показать растущему поколению из других стран, какая на самом деле наша Россия - многонациональная, красочная, открытая и современная. Так или иначе, молодежь из других стран тянется к нам, нас хотят узнать лучше, и это отличная возможность для них, - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Уверен, что нижегородские ребята обязательно примут участие в мероприятиях. Они уже не первый год показывают себя с положительной стороны. Так, что большие часы на центральной улице Нижнего Новгорода помогут подготовиться к нему нашим талантам".

Ранее в культурно-просветительском центре "Академия "Маяк" имени А.Д. Сахарова" прошла презентация Всемирного фестиваля молодежи.