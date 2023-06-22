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Политика

Олег Трофимов: "Весь коллектив Университета Лобачевского безусловно поддерживает президента"

24 июня 2023 19:46  [35] Политика

Фото: пресс-служба ННГУ

Ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов высказался об обращении президента РФ Владимира Путина.

"Президент России – гарант безопасности, мира и стабильности! Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. И каждому живущему в ней обеспечен порядок и законность.

Весь коллектив Университета Лобачевского безусловно поддерживает президента и призывает не реагировать ни на какие вбросы и провокации.
ННГУ им. Н.И. Лобачевского продолжает работать в привычном режиме. Просим вас доверять только официальным источникам. 

Как гражданин нашей страны, считаю своим долгом выразить поддержку Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Владимировичу Путину и пресекать любые попытки раскола нашего общества.

В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского обучаются студенты из десятков регионов России, единство коллектива обучающихся и преподавателей – яркое олицетворение единства всей нации. Сохранить эту сплочённость в нынешний крайне непростой для всех нас момент – самая важная на сегодня задача. Убежден, что так и будет!

Тысячи российских солдат и офицеров находятся на линии фронта, защищают нашу страну, наших граждан. Действия Пригожина расцениваю как предательство и попытку нанести удар в тылу нашей страны. Это недопустимо, и надо свести на нет все внутренние распри.

Полностью поддерживаю Президента и не сомневаюсь, что многие поколения наших потомков будут гордиться его волей и решимостью!" - сказал Олег Трофимов.

Также ректор добавил, что по всем возникающим вопросам вы можете обращаться в администрацию Университета Лобачевского или написать лично ему в Telegram.

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Теги:
Армия ННГУ
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