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Общество

Правовая консультация для нижегородских пенсионеров и льготников пройдёт 14 июля

25 июня 2023 16:02  [100] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и льготников будет организована в приёмной губернатора и правительства Нижегородской области 14 июля. Об этом сообщили в региональном Управлении документационного обеспечения.

Консультации будут проводиться с 10:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22. На вопросы граждан будут отвечать специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области.

Для предварительной записи необходимо лично обратиться в Приёмную граждан или по телефонам: (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98.

Запись будет осуществляться до 7 июля по расписанию: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 17:00.

Напомним также, что 30 июня в Нижегородской области состоится Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

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Теги:
Пенсионеры Правительство Нижегородской области Прием граждан
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