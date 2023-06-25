Пять человек пострадали в массовом ДТП в Городецком районе

Пять человек пострадали в ДТП в Городецком районе ночью 24 июня. Об этом рассказали в пресс-службё ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла около в 22:50 на автотрассе Городец - Ковернино. 39-летний водитель автомобиля SsangYong при повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan и "ВАЗ".
В каких именно машинах находились пострадавшие, в ведомстве не уточнили.
По предварительным данным, водитель SsangYong находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, немь человек пострадали накануне в ДТП на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде.
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