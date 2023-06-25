Семейный фестиваль "Ромашковый луг" пройдёт 7-9 июля в Лукояновском районе Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Ежегодный семейный фестиваль "Ромашковый луг" пройдёт в Лукояновском районе с 7 по 9 июля. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Для гостей фестиваля будут организованы различные активности: встречи с интересными гостями, песни у костра, рыбалка, праздничный концерт и дискотеки, игры и прыжки на батуте, увлекательные квесты и выставки-ярмарки, вкусные угощения и многое другое.

Кроме того, на площадке будет организован палаточный городок "Счастливая семья".

Вход на фестиваль свободный, а для гарантированного размещения в палаточном городке необходимо пройти регистрацию.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

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