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Культура и отдых

Семейный фестиваль "Ромашковый луг" пройдёт 7-9 июля в Лукояновском районе

25 июня 2023 17:06  [50] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Ежегодный семейный фестиваль "Ромашковый луг" пройдёт в Лукояновском районе с 7 по 9 июля. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Для гостей фестиваля будут организованы различные активности: встречи с интересными гостями, песни у костра, рыбалка, праздничный концерт и дискотеки, игры и прыжки на батуте, увлекательные квесты и выставки-ярмарки, вкусные угощения и многое другое.

Кроме того, на площадке будет организован палаточный городок "Счастливая семья".

Вход на фестиваль свободный, а для гарантированного размещения в палаточном городке необходимо пройти регистрацию.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Квартирник под открытым небом пройдёт на озере Щёлоковского хутора 22 июля

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Теги:
Семья Фестиваль
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