Чрезвычайная пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 30 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Чрезвычайная пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в период с 26 по 30 июня в Нижегородской области установится чрезвычайная (5 класс) и высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Так, пятый класс пожароопасности прогнозируется в Выксе и Семеновском районе.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.

За нарушение этих требований предусматривается административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар.