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Происшествия

Уголовное дело заведено по факту убийства 67-летней женщины в Починковском районе

26 июня 2023 14:45  [3] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело заведено по факту убийства 67-летней женщины в Починковском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, тело женщины было обнаружено 22 июня в лесу. Отмечается, что проведенный осмотр свидетельствует о криминальном характере смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи устанавливают личность убийцы.

Ранее сообщалось, что убийцу обнаруженного в Оке мужчины задержали по горячим следам.

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Теги:
Починковский район Убийство
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