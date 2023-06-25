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Уголовное дело заведено по факту убийства 67-летней женщины в Починковском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, тело женщины было обнаружено 22 июня в лесу. Отмечается, что проведенный осмотр свидетельствует о криминальном характере смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).
В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи устанавливают личность убийцы.
Ранее сообщалось, что убийцу обнаруженного в Оке мужчины задержали по горячим следам.
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