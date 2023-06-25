Уголовное дело заведено по факту убийства 67-летней женщины в Починковском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело заведено по факту убийства 67-летней женщины в Починковском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, тело женщины было обнаружено 22 июня в лесу. Отмечается, что проведенный осмотр свидетельствует о криминальном характере смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи устанавливают личность убийцы.

Ранее сообщалось, что убийцу обнаруженного в Оке мужчины задержали по горячим следам.