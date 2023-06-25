Почти 1100 нижегородцев стали участниками программы для самозанятых "Займись делом" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 1100 нижегородцев стали участниками программы для самозанятых "Займись делом". Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Согласно информации, обучающие семинары для самозанятых прошли в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Большом Болдине, Городце, Кстове и ряде других муниципалитетов (всего в 30 населенных пунктах региона).

"Важно поддерживать не только действующий бизнес, но и тех, кто только начинает этот путь, у кого есть идеи и стремления, но не хватает знаний и опыта. Проект "Займись делом" ориентирован именно на это. Господдержка, как нефинансовая, так и финансовая, может существенно помочь в становлении и развитии своего дела", - отметил заместитель губернатора.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участники семинаров ознакомились с мерами поддержки бизнеса, разработанными в регионе и возможностями нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Среди мер поддержки, о которых шла речь на семинарах, - социальный контракт, субсидии, гранты, льготные займы и кредитование. Далее прошедших обучение ждут бизнес-игры, где участников научат рассчитывать чистую прибыль, рентабельность и сроки окупаемости бизнеса. В некоторых муниципалитетах такие мероприятия уже начались", - рассказал Максим Черкасов.

Министр добавил, что на последнем этапе участники программы под руководством экспертов подготовят бизнес-планы своих проектов и защитят их перед конкурсной комиссией. Победители получат пакеты услуг по продвижению в интернете.

Один из участников проекта "Займись делом" – самозанятый Олег Тулин. После закрытия типографии, где он работал, Олег решил начать свое дело.

"Благодаря заключенному соцконтракту на 250 тысяч рублей я приобрел оборудование, но понимаю, что для ведения самостоятельной деятельности опыта мне не хватает. Проект "Займись делом" как раз и восполняет этот пробел. На семинарах я узнал о господдержке, которую дает начинающим бизнесменам нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", и очень надеюсь стать одним из победителей и получить пакет услуг по продвижению в соцсетях", – рассказал Олег Тулин.

По словам Дениса Парфенова из Городца, о программе он узнал в местном центре "Мой бизнес".

"Я занимаюсь резьбой по дереву, создаю садово-парковые скульптуры. В прошлом году заключил социальный контракт на 350 тысяч рублей. На эти деньги закупил нужное оборудование: пилы, фрезы. Это помогло мне на порядок улучшить качество продукции. Сейчас пришло время наращивать клиентскую базу и развивать свой бренд. На семинаре узнал о видах государственной поддержки, планирую использовать их для развития своего дела", – рассказал Денис Парфенов.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что специальный раздел для самозанятых появился на Цифровой платформе МСП.