Звание заслуженного работника в девяти профессиональных сферах появится в Нижнем Новгороде Общество

Звание заслуженного работника в девяти профессиональных сферах будет учреждено в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно по итогам заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению Гордумы.

Согласно информации, звания заслуженного работника предлагается присваивать горожанам, которые трудятся в государственных медицинских организациях, в органах соцзащиты, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, организациях дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также в подразделениях полиции и пожарной охраны.

Предполагается ежегодно присваивать почётные не более чем пяти кандидатам по каждой профессии. Каждому из них будут вручаться соответствующее удостоверение, диплом и нагрудный знак.

В ходе обсуждения данного вопроса депутаты предложили ввести и финансовое поощрение заслуженных работников, например, в виде единовременной денежной выплаты - как дополнительной меры поддержки представителей социально значимых профессий.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев прокомментировал, что меры для поощрения талантливых, инициативных и заслуженных горожан - это знак того, что их ценят.

"Уверен, что данный список ещё не закрыт, и мы будем продолжать включать в него новые профессии", – сказал он.

Также в ходе заседания депутаты согласовали кандидатуры горожан, которым в 2023 году будет присвоено звание "Почётный ветеран Нижнего Новгорода".

Напомним, пожизненное звание "Почётный ветеран Нижнего Новгорода" присваивается горожанам, которые имеют общий трудовой стаж не менее 35 лет, либо стаж военной службы или службы в правоохранительных органах не менее 20 лет. Ещё одно важное условие - не менее 10 лет стажа общественной работы в ветеранских объединениях города.

Учитываются и личные заслуги и высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности, вклад в развитие города и активное участие в ветеранском движении после выхода на пенсию.

В 2023 году звание Почётного ветерана предлагается присвоить кандидатам от каждого района Нижнего Новгорода: Базайкиной Галине Ивановне. Боляхову Александру Петровичу, Грачёву Анатолию Михайловичу, Жданову Герману Александровичу, Купоросову Николаю Николаевичу, Лыковой Ольге Ивановне, Маремьяниной Светлане Александровне, Слуцкому Владимиру Ефимовичу, Хомутову Геннадию Михайловичу, Шаршуковой Людмиле Леонидовне.

Напомним, в апреле Гордума Нижнего Новгорода утвердила увеличение единовременной денежной выплаты Почётным ветеранам из городского бюджета.