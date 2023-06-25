Более 6 тысяч нижегородцев посетили федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства Общество

Фото: Юлия Горшкова, архив

Более 6 тысяч нижегородцев посетили федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что в регионе наблюдается определенный недостаток кадров. Для решения этой проблемы проводятся профориентационные мероприятия для школьников и студентов, внедряются программы переобучения и стимулирующих выплат, действуют образовательно- производственные кластеры. Сейчас идет работа по созданию федерального технопарка среднего профессионального образования.

Ярмарка "Работа России. Время возможностей" прошла 23 июня на 14 площадках: на стадионе "Нижний Новгород" и в центрах занятости 13 муниципалитетов. В ней приняли участие около 200 работодателей, которые представили около 14 тысяч вакансий.

В частности, в Нижнем Новгороде свои вакансии представили около 150 организаций. Большинство из них - рабочие места в промышленной и транспортной сферах, ЖКХ и отрасли связи. Около 20% вакансий было рассчитано на соискателей по инженерно-техническим специальностям и примерно 80% - по рабочим профессиям.

Для студентов и выпускников колледжей и вузов на ярмарке работали центр резюме, сектор профессиональных проб, молодежное информационное агентство.

Напомним, в апреле более 3 тысяч человек посетили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Нижегородской области.