Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить весь фастфуд Общество

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После массового отравления шаурмой в Иркутской области, в котором пострадали более 100 человек, члены фракции "Единой России" в Госдуме обратились в Генпрокуратуру с просьбой устроить проверку точек фастфуда и нестационарных кафе по всей стране.

Авторы обращения подчёркивают, что летом риск получить отравление в уличных кафе и на предприятиях быстрого питания гораздо выше, чем в другое время года.

Как сообщает телеканал "360", депутаты в своём письме указывают, что мораторий на внеплановые проверки бизнеса, введённый до конца 2023 года, плохо сказывается на качестве услуг, и призвали Генпрокуратуру поручить организовать соответствующие рейды в регионах. Ведь именно надзорный орган имеет право возобновить контрольные мероприятия даже в условиях моратория.

Ранее эксперты разных сфер рассказали, как избежать покупки опасных продуктов на рынках.