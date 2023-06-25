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Балахнинских коммунальщиков оштрафовали более чем на 1,2 млн рублей за плохую работу

26 июня 2023 18:36  [86]

Балахнинский отдел Госжилинспекции с начала года оштрафовал местных коммунальщиков почти на 1,2 млн рублей.

Как сообщили в ведомстве, им поступило более 1000 жалоб от жителей многоквартирных домов на плохую работу управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

По результатам проверок организациям было выдано 33 предписания.

Одно из них касалось утепления стен трёх верхних квартир пятиэтажного дома по улице Молодёжной в Заволжье. Зимой в квартирах бло холодно, а пна стенах появлялись пятна плесени. Поскольку ДУК на обращения не реагировал, жильцы пожаловались на него в ГЖИ.

Специалисты провели внеплановую проверку, которая подтвердила указанные в заявлении факты. Управляющей компании "Ладья" было выдано предписание об утеплении стен.

"В рамках предписания домоуправляющая организация выполнила работы по утеплению стен торцевой стены верхних этажей дома. Жители довольны", - рассказал о результатах начальник балахнинского отдела ГЖИ Артём Андронов.

Дополнительная проверка с фиксацией температуры в квартирах при необходимости будет проведена в осенне-зимний период, добавили в Госжилинспекции.

Ранее сообщалось, что коммунальщики нагорной части Нижнего Новгорода с начала 2023 года оштрафованы уже более чем на 4 млн рублей.

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Теги:
Балахнинский район ГЖИ
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