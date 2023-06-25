Аферист украл у пожилой жительницы Нижнего Новгорода 600 тыс. рублей Происшествия

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Аферист украл у пожилой жительницы Нижнего Новгорода 600 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, 72-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции.

В телефонном разговоре мошенник сумел убедить пожилую нижегородку в том, что ее банковские сбережения находятся в опасности.

Для отмены сомнительной операции и сохранении средств "полицейский" продиктовал пенсионерке номер, на который нужно было перевести средства для их сбережения.

Пожилая женщина выполнила все требования афериста, и осуществила ряд переводов, как по номеру телефона, так и на указанные счета, в результате чего лишилась 600 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.

Ранее сообщалось, что житель Кстовского района обманул трех пенсионерок на 1,2 млн рублей.