Нижегородский ХК "Торпедо" проведет первый домашний матч в рамках сезона КХЛ 6 сентября Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание первых пяти матчей сезона 2023/2024.

Для "Торпедо" сезон начнется 3 сентября матчем в Ярославле против местного "Локомотива".

Далее нижегородцев ожидает 4-матчевая домашняя серия. Так, 6 сентября пройдет встреча со СКА из Санкт-Петербурга, 8 сентября состоится матч с "Динамо Минск".

12 сентября в КРК "Нагорный" "Торпедо" встретится с "Адмиралом" из Владивостока, 14 сентября - с китайским "Куньлунь Ред Стар".

Полный календарь сезона КХЛ 2023/2024 будет опубликован уже сегодня.

Напомним, ХК "Торпедо" в рамках предсезонной подготовки проведет в Нижнем Новгороде три контрольных матча.