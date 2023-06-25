Нижегородский ХК "Торпедо" проведет первый домашний матч в рамках сезона КХЛ 6 сентября

Фото:
Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание первых пяти матчей сезона 2023/2024.
Для "Торпедо" сезон начнется 3 сентября матчем в Ярославле против местного "Локомотива".
Далее нижегородцев ожидает 4-матчевая домашняя серия. Так, 6 сентября пройдет встреча со СКА из Санкт-Петербурга, 8 сентября состоится матч с "Динамо Минск".
12 сентября в КРК "Нагорный" "Торпедо" встретится с "Адмиралом" из Владивостока, 14 сентября - с китайским "Куньлунь Ред Стар".
Полный календарь сезона КХЛ 2023/2024 будет опубликован уже сегодня.
Напомним, ХК "Торпедо" в рамках предсезонной подготовки проведет в Нижнем Новгороде три контрольных матча.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+