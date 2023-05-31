ХК "Торпедо" в рамках предсезонной подготовки проведет в Нижнем Новгороде три контрольных матча Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Тренерский штаб и руководство ХК "Торпедо" утвердили план подготовки команды к сезону Континентальной хоккейной лиги 2023-2024 гг.

Нижегородцы выйдут из отпуска 1 августа и в течение двух дней пройдут углубленное медицинское обследование, после чего на спортивной базе "Море спорта" с 3 по 12 августа будет организован учетно-тренировочный сбор.

Первый контрольный матч состоится 15 августа в Новогорске. "Торпедо" встретится с "Амуром" из Хабаровска. 16 августа в Воскресенске нижегородцы сыграют с местным "Химиком".

В Нижнем Новгороде "Торпедо" сыграет с пензенским "Дизелем" 18 и 19 августа, а 20 августа состоится игра с новокузнецким "Металлургом".

Затем в столице Приволжья пройдет пятидневный учебно-тренировочный сбор, после которого "Торпедо" отправится в Минск, где 27 августа сыграет с местным "Динамо", а 28 августа - с "Адмиралом" из Владивостока.

Сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Напомним, ХК "Торпедо" в прошедшем сезоне впервые с 2016 года прошел в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, и выиграл в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграл питерскому СКА и завершил сезон.

В мае тренерский штаб нижегородской команды покинул Андрей Козырев, который возглавил возглавил "Северсталь".

Новым помощником главного тренера "Торпедо" Игоря Ларионова был назначен Эдуард Занковец.