Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Благоустройство парка имени Кулибина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
19 июня 2023 12:02  [98] ХК "Торпедо" в рамках предсезонной подготовки проведет в Нижнем Новгороде три контрольных матча
16 июня 2023 15:34  [486] Студлига -2023: Нижний Новгород проведет турнир всероссийского масштаба
16 июня 2023 11:58  [486] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика"
16 июня 2023 09:06  [585] "Гонка Героев" состоится 17 июня в Нижегородской области на полигоне Мулино
14 июня 2023 09:21  [579] Чемпионат МВД России по мини-футболу стартовал в Городецком районе
13 июня 2023 12:56  [516] Спортивные соревнования среди законодательных органов власти Нижегородской области прошли на Бору
10 июня 2023 16:29  [978] ФК "Пари Нижний Новгород" сохранил прописку в РПЛ
09 июня 2023 16:32  [834] Этап Кубка России по лыжероллерам пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 июня
09 июня 2023 14:48  [564] Прямо в сетку: лучшие футбольные матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире Wink
09 июня 2023 14:10  [870] Нижегородка Кристина Завиваева выиграла детско-юношеское первенство мира по шахматам
Спорт

ХК "Торпедо" в рамках предсезонной подготовки проведет в Нижнем Новгороде три контрольных матча

19 июня 2023 12:02  [98] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Тренерский штаб и руководство ХК "Торпедо" утвердили план подготовки команды к сезону Континентальной хоккейной лиги 2023-2024 гг.

Нижегородцы выйдут из отпуска 1 августа и в течение двух дней пройдут углубленное медицинское обследование, после чего на спортивной базе "Море спорта" с 3 по 12 августа будет организован учетно-тренировочный сбор.

Первый контрольный матч состоится 15 августа в Новогорске. "Торпедо" встретится с "Амуром" из Хабаровска. 16 августа в Воскресенске нижегородцы сыграют с местным "Химиком".

В Нижнем Новгороде "Торпедо" сыграет с пензенским "Дизелем" 18 и 19 августа, а 20 августа состоится игра с новокузнецким "Металлургом".

Затем в столице Приволжья пройдет пятидневный учебно-тренировочный сбор, после которого "Торпедо" отправится в Минск, где 27 августа сыграет с местным "Динамо", а 28 августа - с "Адмиралом" из Владивостока.

Сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Напомним, ХК "Торпедо" в прошедшем сезоне впервые с 2016 года прошел в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, и выиграл в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграл питерскому СКА и завершил сезон.

В мае тренерский штаб нижегородской команды покинул Андрей Козырев, который возглавил возглавил "Северсталь". 

Новым помощником главного тренера "Торпедо" Игоря Ларионова был назначен Эдуард Занковец.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph