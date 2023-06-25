Еще один мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД запустили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще один мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД запустили в Нижегородской области. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, комплекс выявляет нарушения скоростного режима, правил парковки, выезда на полосу встречного движения.

Сейчас такие автомобили "Центра развития транспортных систем" работают на семи участках нижегородских дорог, в том числе на трассах М-7 "Волга" и Р-158 "Нижний Новгород-Саратов".

Алена Чернышова отметила, что мобильные комплексы были запущены для повышения безопасности дорожного движения на контролируемых участках.

Ранее сообщалось, что часть нижегородских мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД начала работать ночью.