Часть нижегородских мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД начала работать ночью Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Часть нижегородских мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД начала работать ночью. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, такое решение было принято для повышения безопасности на дорогах города.

Сейчас в Нижнем Новгороде работают шесть передвижных комплексов, а в целом в регионе за скоростным режимом на дорогах следят 100 передвижных комплексов.

Ранее мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД начали работу на трассах М-7 и Р-158 в Нижегородской области.

С апреля два брендированных автомобиля с оборудованным комплексом "Кордом" начали работать на участках трассы Р-152 "Нижний Новгород - Арзамас и 22Р-0159 "Нижний Новгород - Бор".

С 20 апреля с их помощью было выявлено более тысячи нарушений скоростного режима.