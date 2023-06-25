Правительство РФ выделило Нижегородской области 27,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделило Нижегородской области 27,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно информации, средства выделяются на закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов питания для инвалидов, в том числе участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, чернобыльцев.

Всего из федерального бюджета в регионы России на эти цели будет распределено около 1,5 млрд рублей.

Напомним, в мае в бюджет Нижегородской области на обеспечение лекарствами для льготников было дополнительно заложено почти 2 млрд рублей.

Всего в 2023 году на закупку лекарств в регионе планировалось выделить 5 млрд рублей.