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Правительство РФ выделило Нижегородской области 27,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно информации, средства выделяются на закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов питания для инвалидов, в том числе участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, чернобыльцев.
Всего из федерального бюджета в регионы России на эти цели будет распределено около 1,5 млрд рублей.
Напомним, в мае в бюджет Нижегородской области на обеспечение лекарствами для льготников было дополнительно заложено почти 2 млрд рублей.
Всего в 2023 году на закупку лекарств в регионе планировалось выделить 5 млрд рублей.
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