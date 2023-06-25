Депутаты Госдумы предложили освободить от НДФЛ малоимущих граждан Общество

Депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене НДФЛ для тех граждан, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц.

Как уточняет телеканал "360", документ предполагает внесение поправок в статью 217 Налогового кодекса. В соответствии с ними, указанная категория россиян будет иметь нулевую ставку НДФЛ.

По мнению инициаторов законопроекта, благодаря этому граждане с низким уровнем зарплат смогут сохранить часть заработанных средств и повысить свой уровень жизни.

В настоящее время ставка налога на доходы физических лиц в России составляет 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей, и 13% для всех остальных.

В случае, если законопроект будет одобрен, он вступит в силу в начале 2024 года.

Напомним, ранее в министерстве финансов России предложили взимать налог на доходы физических лиц с заработков уехавших из страны россиян, которые остаются штатными удаленными сотрудниками, по стандартным ставкам в 13-15%.