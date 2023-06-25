Школу на "отлично" в 2023 году закончили 766 нижегородских школьников

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев у Вечного огня в кремле поздравил школьников, добившихся особых успехов в учебе.
Согласно информации, в этом году на "отлично" школу закончили 766 ребят.
"Мне очень хочется, чтобы такие молодые, открытые миру, яркие и творческие парни и девушки остались в родном городе учиться, работать, самореализовываться и личными достижениями вписывать свои имена в современную историю Нижнего Новгорода", - написал Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что пять нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам.
Напомним, что в 2022 году в Нижнем Новгороде 815 ребят закончили школу на "отлично".
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