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Культура и отдых

Фестиваль казачьей культуры Станицы Вольной пройдет в Кстовском районе 1-2 июля

27 июня 2023 14:34  [105] Культура и отдых

Фестиваль казачьей культуры Станицы Вольной пройдет 1-2 июля в Кстовском районе. Как сообщают организаторы, мероприятие организовано при содействии правительства Нижегородской области.

В этом году фестиваль проводится в поддержку Специальной военной операции, в том числе героев-казаков отряда "Дон", а также воинов-земляков, участвующих в СВО в составе подразделений Росгвардии и Министерства обороны России.

В программе праздника - турнир по военно-прикладным видам конного спорта, показательные выступления по джигитовке и демонстрация владения традиционным казачьим оружием (шашка, пика), выставка ретроавтомобилей, сдача нормативов ГТО, мастер-классы и аттракционы для детей, катание на лошадях, выступление артистов.

Участие в фестивале примут спортсмены из Москвы, Пензы и Самары, Московской, Волгоградской и Саратовской областей, республик Удмуртия и Чувашия.

Для зрителей будут организованы зона фуд-корта, полевая кухня, зона отдыха, возможность прокатиться верхом, мероприятия от спонсоров и многое другое.

Вход для зрителей свободный, предварительная регистрация не требуется.

Добраться до фестивальной площадки можно на личном транспорте (координаты для навигатора: 56.233666, 44.086395) или на общественном транспорте до ост. Ржавка. Для автотранспорта будет организована парковка.

Ранее сообщалось, что Волжский Сабантуй-2023 пройдёт в Автозаводском парке 9 июля.

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Теги:
Фестиваль
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