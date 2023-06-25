Евгений Люлин: "В приоритете нашего сотрудничества открытость власти для людей" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принимает участие в работе X Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе 27 июня.

Одним из ключевых событий Форума стало подписание соглашения между Законодательным Собранием Нижегородской области и Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан.

По словам спикера регионального парламента Евгения Люлина, Республика Башкортостан – единственный регион ПФО, с кем у Законодательного Собрания до этого момента не было заключено соглашение.

"В первую очередь, подписание соглашения даст нам возможность активнее развивать межпарламентское сотрудничество и совершенствовать законодательство в сфере культуры, туризма, молодежной политики и другим направлениям", – отметил председатель Евгений Люлин.

Также Евгений Люлин рассказал коллегам о работе Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, координатором которой он является.

"На мой взгляд, это важный инструмент развития законодательства страны. Подписанное сегодня соглашение – ещё один элемент этого влияния. Особое внимание мы вместе с коллегами из Башкортостана намерены уделять разработке мер по повышению экономической стабильности – будем поддерживать отечественных товаропроизводителей. Уверен, наше сотрудничество в различных социальных и экономических сферах, скреплённое этим документом, будет эффективным, и в ближайшее время мы увидим конкретные результаты этой работы", – добавил Евгений Люлин.