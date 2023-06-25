Начальник отдела администрации Богородского района получила условный срок за махинации с земельными участками Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальник отдела земельных отношений администрации Богородского района получила условный срок за махинации с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, Эмма Шардт арендовала два земельных муниципальных участка. На них были завезены бытовки, зарегистрированные как объекты капитального строительства, что позволило обвиняемой выкупить участки по льготной цене.

Ущерб бюджету от противоправных действий составил более 1,5 млн рублей.

Суд назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее сообщалось, что директор департамента строительства мэрии Нижнего Новгорода Илья Гор задержан за взятку.