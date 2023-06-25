Благоустройство парка имени Кулибина
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
26 июня 2023 14:45  [19] Уголовное дело заведено по факту убийства 67-летней женщины в Починковском районе
26 июня 2023 13:26  [180] Директор департамента строительства мэрии Нижнего Новгорода Илья Гор задержан за взятку
26 июня 2023 13:08  [106] Пассажирский поезд сбил мужчину на железнодорожной станции в Дзержинске
26 июня 2023 11:53  [148] Свалка загорелась на Московском шоссе около Нижнего Новгорода
26 июня 2023 09:32  [175] Житель Кстовского района обманул трех пенсионерок на 1,2 млн рублей
25 июня 2023 15:08  [465] Пять человек пострадали в массовом ДТП в Городецком районе
24 июня 2023 15:09  [587] Семь человек пострадали в ДТП на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде
23 июня 2023 18:58  [507] Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники полиции в Нижнем Новгороде
23 июня 2023 18:06  [1355] Водителя фуры задержали в рамках уголовного дела о смертельном ДТП на Стригинском мосту
23 июня 2023 15:43  [602] Ведущего судебного пристава Саровского отделения приговорили к условному сроку за злоупотребление полномочиями
Происшествия

Директор департамента строительства мэрии Нижнего Новгорода Илья Гор задержан за взятку

26 июня 2023 13:26  [180] Происшествия

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор департамента строительства мэрии Нижнего Новгорода Илья Гор задержан за взятку. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в марте 2023 года был заключен контракт на поставку и установку оборудования в детсады города. При этом обвиняемый знал, что подрядчик не может выполнить свои обязательства в установленный срок, но порекомендовал определить эту организацию единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур.  В дальнейшем контракт был выполнен с нарушением сроков.

Следователи располагают данными, что в июне Илья Гор получил за содействие в заключении контракта взятку в размере не менее 1 млн рублей.

Свою вину директор департамента строительства полностью признал. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, что Илья Гор был назначен и.о. директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода в феврале 2022 года. В июне того же года он занял эту должность на постоянной основе. В 2019 году он претендовал на пост министра строительства Нижегородской области.

Отметим, что предыдущий начальник депстроя Дмитрий Горбунов также подозревается в получении взятки.

Кроме того, Юрий Щеголев, руководивший департаментом с 2012 по 2018 год, был осужден на 7,5 лет лишения свободы за взятку в размере 13,5 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Взятки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph