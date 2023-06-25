Директор департамента строительства мэрии Нижнего Новгорода Илья Гор задержан за взятку Происшествия

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор департамента строительства мэрии Нижнего Новгорода Илья Гор задержан за взятку. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в марте 2023 года был заключен контракт на поставку и установку оборудования в детсады города. При этом обвиняемый знал, что подрядчик не может выполнить свои обязательства в установленный срок, но порекомендовал определить эту организацию единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур. В дальнейшем контракт был выполнен с нарушением сроков.

Следователи располагают данными, что в июне Илья Гор получил за содействие в заключении контракта взятку в размере не менее 1 млн рублей.

Свою вину директор департамента строительства полностью признал. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, что Илья Гор был назначен и.о. директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода в феврале 2022 года. В июне того же года он занял эту должность на постоянной основе. В 2019 году он претендовал на пост министра строительства Нижегородской области.

Отметим, что предыдущий начальник депстроя Дмитрий Горбунов также подозревается в получении взятки.

Кроме того, Юрий Щеголев, руководивший департаментом с 2012 по 2018 год, был осужден на 7,5 лет лишения свободы за взятку в размере 13,5 млн рублей.