Работу уличных музыкантов и актеров регламентируют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работу уличных музыкантов и актеров регламентируют в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Ко мне, с одной стороны, обращаются жители Большой Покровской и гости города с жалобой на громкую музыку или перфомансы, а с другой – музыканты, актеры, танцоры, фаерщики и др., которые хотят показать свои таланты и умения отдыхающим не только на Покровке, но и на других городских улицах", - написал мэр.

В связи с этим было принято решение создать в Нижнем Новгороде 19 площадок для уличных артистов.

Восемь из них расположатся на улице Большой Покровской, пять - на Нижне-Волжской набережной, по три на Окской набережной и набережной Федоровского.

Планируется, что для подачи заявок будет создана цифровая платформа, на которой артисты смогут выбрать место, дату, время выступления. После бронирования площадки будет сформирован QR-код, подтверждающий право находиться на площадке в указанное время.

Ранее правила работы уличных музыкантов и аниматоров Нижнего Новгорода обсудили в областном Законодательном собрании.