Евгений Люлин: "Потенциал развития сотрудничества регионов России и Беларуси огромен!" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в рамках Х Форума регионов России и Беларуси выступил с докладом "Сотрудничество регионов, районов и городов России и Беларуси, как важнейший фактор укрепления Союзного государства".

Республика Беларусь находится на лидирующих позициях среди партнеров Нижегородской области на международной арене. "Для нас Беларусь – приоритетный партнер не только в сферах экономики и торговли, но и в культурном, гуманитарном, а также межпарламентском направлениях. За последние 7 лет мы удвоили объем товарооборота с Республикой Беларусь", - рассказал Евгений Люлин.

Ключевым направлением сотрудничества региона и республики является машиностроение. Также активно развивается торговое сотрудничество в таких отраслях как металлургия, химическая промышленность, медицина.

Одним из ярких примеров кооперации стало открытие сборочного производства трамваев из машинокомплектов ОАО "УКХ "Белкоммунмаш" в городе Ворсма Нижегородской области в декабре 2022 года. В планах за три года произвести для Нижнего Новгорода 170 трамваев. В этом году на маршруты города уже выйдут 89.

Спикер регионального парламента отметил, что регион активно сотрудничает с белорусскими коллегами по линии АПК. За прошлый год приобретено более 130 единиц белорусской сельскохозяйственной техники на сумму более 600 млн рублей, каждый второй трактор в Нижегородской области – белорусского производства.

"Республика Беларусь не просто братская страна – это один из главных и стратегических партнеров Нижегородской области в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Наше сотрудничество имеет многовековую историю, и мы намерены и далее развивать наше взаимодействие, ведь наш потенциал достаточно высок. Мы настроены на активную реализацию новых совместных проектов в сфере промышленности, ИТ, образования и туризма", - сказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

"У нас есть огромный потенциал для развития сотрудничества и сейчас ведутся переговоры по различным направлениям. Белорусская сторона заинтересована в строительстве на верфях судостроительных организаций Нижегородской области грузовых судов смешанного плавания река - море и создании в нашем регионе портового хаба для поставок белорусских грузов в южном направлении. Обсуждаем возможности использования опыта Республики Беларусь на сельских территориях Нижегородской области по применению типовых проектов индивидуального жилищного строительства. В планах расширение разработка совместных программ с предприятиями, производящими сельскохозяйственную технику и оборудование. Кроме того, Нижегородская область уже переняла положительный опыт в сфере агроэкотуризма", - отметил Евгений Люлин.

"В этом году мы планируем также изучить белорусский опыт по развитию пассажирского электротранспорта. Заинтересовались практикой в сфере лесного хозяйства – зашита от пожаров, ликвидацией ветровалов, ветроломов, развитием питомников. Также в области внимания остается деревообработка и обращение с ТКО", - заключил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принимает участие в работе X Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе 27 июня.