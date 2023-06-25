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Общество

Госдума приняла законопроект об уголовной отвественности для коллекторов за угрозы

27 июня 2023 16:55  [41] Общество

Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания для коллекторов за применение насилия или угрозы. Об этом сообщает телеканал "360".

Как прокомментировал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, а также шантажируют раскрытием личной информации.

Административной ответственности за такие деяния недостаточно, уверены депутаты, и предложили ввести уголовную.

Так, новый закон подразумевает, что за угрозы, порчу имущества, шантаж и другие противоправные действия коллекторам грозит срок заключения до 10 лет, если данное преступление совершено организованной группой.

Также новая статья УК РФ предусматривает штрафы до 5 млн рублей и принудительные работы.

Ранее Вячеслав Володин обсуждал вопрос об ужесточении наказания для коллекторов со своими подписчиками в соцсети: тогда за инициативу проголосовали 97% респондентов.

"Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации", — отметил спикер Госдумы.

Напомним, что ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности. Авторы, в частности, предлагают запретить в России деятельность организаций, у которых основным видом деятельности является возврат просроченной задолженности.

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Теги:
Госдума Долги Законопроекты
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