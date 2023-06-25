Учёные рассказали, как отличить укус ядовитой змеи и что делать дальше Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородском токсикологическом центре рассказали, что каждый год в регионе регистрируется 10-15 обращений в медучреждения с признаками укусов змей. В этом сезоне в токсикологический центр уже обратилась женщина из Городецкого района, которую гадюка укусила в огороде.

Но и вполне безобидные ужи могут укусить человека - правда, они никогда не нападают первыми.

К.м.н, старший преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Алевтина Котова в интервью телеканалу "360" рассказала, что укус ядовитой змеи можно отличить визуально.

Так, опасный укус выглядит как одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга - это следы от ядовитых клыков, который длиннее прочих зубов змеи. При укусе же неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины.

Кроме того, после укуса ядовитой змеи возникает резкая, быстро нарастающая боль.

Самый распространённый в России вид - гадюки. Их яд вначале повышает свёртываемость крови, а затем резко понижает, иногда до полной её утраты. Поэтому укус гадюки кровоточит, ткани вокруг отекают, возникают многочисленные кровоизлияния сосудов. Быстро нарастают и общие симптомы отравления - головокружение, учащённое дыхание, тахикардия, падение артериального давления, тошнота и рвота.

По оценке специалистов. оптимальное время для оказания эффективной доврачебной помощи — первые полчаса после укуса.

Причём действовать можно и самостоятельно: в первые 10-15 минут часть яда можно удалить: сдавить место укуса и открыть таким образом ранку - и выдавить яд или отсосать его резиновой грушей (не ртом). Затем обработать ранку водой и антисептиками, принять антигистамин - и немедленно отправляться в лечебное учреждение.

А вот накладывать тугой жгут, давать пострадавшему алкоголь, прижигать ранку и прочее - нельзя: это может лишь усилить действие яда.