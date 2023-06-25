Игорь Комаров: "Уверен, что Курбан-байрам послужит объединению жителей регионов ПФО" Общество

Игорь Комаров

28 июня весь мусульманский мир отмечает один из главных праздников - Курбан-байрам. Это одно из главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего.

Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО распространила поздравление с праздником от полпреда Игоря Комарова.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю всех верующих с главным для мусульман праздником Курбан-байрам! Он олицетворяет собой подлинные общечеловеческие ценности – любовь, милосердие, справедливость и заботу о ближних.

Уверен, что Курбан-байрам послужит объединению жителей регионов ПФО, приумножению духовного богатства нашего народа, укреплению межнациональных отношений, сохранению стабильности.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть дух этого праздника наполняет сердца верующих радостью!" - говорится в тексте поздравления.