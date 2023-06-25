Общественная палата Нижегородской области будет наделена правом законодательной инициативы Политика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Общественная палата Нижегородской области получит право законодательной инициативы. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания.

На заседании комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗСНО был рассмотрен вопрос наделения Общественной палаты Нижегородской области правом законодательной инициативы в Законодательном собрании. С соответствующим обращением к председателю ЗСНО Евгению Люлину обратился председатель Общественной палаты Роман Стронгин.

К слову, практика наделения Общественных палат правом законодательной инициативы существует в целом ряде регионов России. В Приволжском Федеральном округе таким правом наделены пять Общественных палат.

"На наш взгляд, это обращение очень своевременно и важно. Такие полномочия дадут возможность включиться в законотворческий процесс как можно большему числу общественников, жителей Нижегородской области. Общественная палата – это связующее звено между властью и нашими жителями, которые, безусловно, должны активно участвовать в разработке и принятии законов", - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Ранее сообщалось, что Дума Дзержинска намерена инициировать обращение в правительство РФ.