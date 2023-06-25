Несколько автобусов сгорели на стоянке в Выксе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Несколько автобусов сгорели на стоянке в Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло вечером 27 июня на улице Амбулаторной.

В результате возгорания огнем в разной степени были повреждены пять автобусов и "Газель". Жертв и пострадавших в результате данного ЧП нет.

Для ликвидации последствий было задействовано 18 человек и 5 единиц техники. Отмечается, что причиной произошедшего стали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Ранее сообщалось, что свалка загорелась на Московском шоссе около Нижнего Новгорода.