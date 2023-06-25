Нижегородский кабельный завод стал 231-м участником нацпроекта "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский кабельный завод "Элкаб" из города Кстово стал 231-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Об этом сообщили в Министерстве промышленности региона.

Предприятие выпускает кабельно-проводниковую продукцию. Внедрять бережливые технологии в компании в течение полугода будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

"Уже 231 нижегородская компания использует инструменты нацпроекта "Производительность труда". Важно, что к нацпроекту подключаются компании не только из областного центра, но и из районов. В Кстовском муниципальном округе восемь предприятий внедряют бережливые технологии по нацпроекту. Это производители стройматериалов, компании из сферы металлообработки, представители пищевой промышленности", – рассказал глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов.

Эксперты РЦК выберут пилотный участок, работа на котором в течение полугода будет детально проанализирована и скорректирована с применением инструментов бережливых технологий. Это позволит за короткое время повысить производительность. Кроме того, эксперты РЦК проведут обучение сотрудников, чтобы впоследствии предприятие могло самостоятельно внедрять производственную систему на всех участках.

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Белая мануфактура" более чем на 10% увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда". Судостроительный завод "Нижегородский теплоход" из Бора стал очередным участником нацпроекта "Производительность труда".