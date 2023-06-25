Бесплатные уроки игры на барабанах будут проходить в нижегородском парке "Дубки"

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Бесплатные уроки игры на барабанах будут проходить в июле по субботам в парке "Дубки". Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.
Первое занятие состоится уже 1 июля в 14:00. Во время уроков начинающие барабанщики под руководством опытного педагога будут изучать правильную технику игры на барабанной установке, развивать координацию и осваивать разные ритмы музыкальных композиций.
Занятия рассчитаны на взрослых и детей старше 7 лет.
Ранее нижегородцев также пригласили на бесплатные занятия йогой.
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