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Экономика

Налоговые отчисления ИТ-компаний Нижегородской области по итогам 2022 года выросли на 4,2%

28 июня 2023 13:54  [85] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Налоговые отчисления ИТ-компаний Нижегородской области по итогам 2022 года выросли на 4,2% и достигли 14,11 млрд рублей.

Как сообщили в ФНС Нижегородской области, оборот ИТ-компаний региона за прошлый год вырос на 18,2% и составил 40 млрд рублей.

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, есть все основания для констатации роста отрасли ИТ в регионе.

"Отечественные ИТ-компании оперативно отреагировали и предложили свои современные решения, которые не уступают зарубежным аналогам, заняли освободившиеся на рынке ниши. Компетенции нижегородских "айтишников" позволяют создавать решения в области машинного обучения, больших данных, информационной безопасности, интернета вещей, искусственного интеллекта. Мы приложили со своей стороны максимум усилий, чтобы эти компетенции находили применение именно в Нижегородской области. Как видим, федеральные и региональные меры поддержки действительно сработали", - Егор Поляков.

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов напомнил, что в 2022 году объем поддержки ИТ-отрасли составил рекордные в сравнении с предыдущими годами 476 млн рублей.

"Принятые меры поддержки всецело отвечают задачам, поставленным в нацпроекте "Цифровая экономика" президентом РФ Владимиром Путиным. Среди региональных мер большой спрос получили сниженный налог по УСН, снижение ставки по ипотечному кредитованию для сотрудников ИТ-отрасли, а также программа грантовой поддержки разработчиков отечественных ИТ-решений", - отметил Александр Синелобов. 

Меры поддержки разрабатывались в тесном взаимодействии с экспертами отрасли. "Единым окном" по вопросам поддержки ИТ-специалистов и продвижению отечественных ИТ-решений является АНО "Горький Тех".

"Мы взаимодействуем с отраслью в круглосуточном режиме, и это позволяет нижегородскому правительству оперативно дополнять, корректировать планы развития отрасли исходя из реальных пожеланий представителей ИТ-сферы. Открытый диалог ИТ-бизнеса и власти очень важен. Эту же концепцию реализуем и в 2023 году", – подчеркнул директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по развитию индустрии разработки ПО в 2022 году.

 

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