Стандарт оснащения современных университетских кампусов утвердили в России Общество

Проект ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. Фото: Минград Нижегородской области

Стандарт оснащения современных университетских кампусов утвердили в России.

Документ разработан по поручению правительства России и устанавливает общие правила и принципы в отношении оснащения кампусов. В разработке стандартов приняли участие специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана с учетом опыта обеспечения научным оборудованием кампусов вуза, которые строятся сейчас в Москве и Калуге.

"По поручению главы государства к 2030 году в России появятся 25 современных кампусов мирового уровня. Сегодня на стадии реализации находятся 17 проектов в разных уголках страны. На первых этапах проектирования каждого из них мы определили линейки технологий и продуктов, необходимых экономике региона. Посещая стройки кампусов лично, например на днях в Калининграде, отмечу важность стандартизации внутреннего оснащения кампусов, включая образовательные пространства и лабораторные комплексы. Стандарты и наличие базовых технологий обеспечат создание необходимых продуктов, направленных на достижение технологического суверенитета. Мы сможем получить конкретные научные результаты в медицине, экологии, энергетике, промышленности и кибербезопасности, о чем неоднократно говорил президент страны", - подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Стандарт позволит оптимизировать подготовку и запуск проектов по оснащению лабораторных комплексов, повысить их качество, обобщить существующий опыт и обеспечить единство требований к качеству создаваемой инновационной и научно-исследовательской инфраструктуры.

Согласно документу, все лабораторные комплексы университетских кампусов будут разделены на несколько категорий: учебно-научные, научно-исследовательские и специализированные научно-исследовательские лаборатории. Все они имеют свою специфику, к примеру, учебно-научные лаборатории предназначены для реализации проектной деятельности студентов естественно-технических, общественных или гуманитарных дисциплин с ориентацией на образовательные результаты.

Так, межвузовский кампус в Нижнем Новгороде будет специализироваться на микроэлектронике, разработках с использованием искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологиях беспроводной связи 6G+. Научная работа в области зеленой химии, энергетики и генетики будет проводиться в Уфимском кампусе. В кампусе Новосибирского государственного университета сфокусируются на исследованиях в области биомедицины, фотоники и радиофизики в специальном приборостроении и на развитии человеческого капитала.

Ранее сообщалось, что делегация из Ивановской области посетила стройплощадку ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде. Напомним, что строительство IT-кампуса "НЕЙМАРК" началось в Нижнем Новгороде весной 2023 года.