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Общество

Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом

28 июня 2023 17:50  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, продукты, в которых молоко ради экономии заменили пальмовым маслом, являются фальсификатом и вредны для здоровья.

В связи с этим спикер Госдумы считает, что производителей, использующих заменители, необходимо привлекать к уголовной ответственности.

"Потому что все будут осознавать ответственность, когда вместо молока добавляют говяжий жир или вместо растительного масла добавляют пальмовое", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить весь фастфуд.

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Теги:
молоко Продовольствие
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