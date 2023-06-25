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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом. Об этом сообщает телеканал "360".
По его словам, продукты, в которых молоко ради экономии заменили пальмовым маслом, являются фальсификатом и вредны для здоровья.
В связи с этим спикер Госдумы считает, что производителей, использующих заменители, необходимо привлекать к уголовной ответственности.
"Потому что все будут осознавать ответственность, когда вместо молока добавляют говяжий жир или вместо растительного масла добавляют пальмовое", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить весь фастфуд.
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