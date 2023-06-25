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Общество

Центр управления сетями открылся в Нижнем Новгороде

28 июня 2023 18:39  [65] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский открыли Центр управления сетями "Нижновэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, из Центра, расположенного в Нижнем Новгороде, ведется удаленное управление 262 подстанциями, порядка 16 тыс. распределительных электроустановок и более чем 64 тыс. км линий электропередачи.

Глеб Никитин отметил, что он позволит повысить надежность электроснабжения в регионе. 

Отмечается, что используемые в Центре автоматизированные системы являются отечественными разработками. С их помощью диспетчеры в режиме реального времени могут отслеживать состояние электросетевой инфраструктуры, а в случае нарушений - организовывать работу бригад по их ликвидации.

Также здесь ведется круглосуточный мониторинг обстановки на объектах и предотвращение компьютерных атак, расследование и анализ инцидентов.

По словам Игоря Маковского, в будущем Центр может стать новой аналитической площадкой, ресурсы которой будут использованы для максимальной реализации потенциала Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес "Россети" в список стратегически важных компаний.

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Теги:
Россети Электроэнергия
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