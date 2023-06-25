Свет и ГВС частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 29 июня Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 июня в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 8:00 до 15:00 будет производиться отключение электроэнергии по адресам: ул. Ванеева,141-169 (нечет.); ул. Кузнечихинская и ул. Молдавская - все дома; ул. Бекетова, 84, 86, 88, 90; ул. Норвежская, 21, 23, 25, 31, 33, 37; ул. Эльтонская, 25, 50.

С 8:00 до 18:00 без света останутся дома на ул. Саврасова - 22, 24, 25а, ул. Бекетова - 57, 59; с 9:00 до 17:00 - на ул. Ванеева -13, 15/34; ул. Генкиной - 35, 37

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 электричество планируется отключить на ул. Короленко, 20, 20А.

С 9:00 до 18:00 свет отключат на ул. Белинского, 85, 87, 89, 93, 95; ул. Невзоровых, 100, 107, 111; ул. Ковалихинской, 64, 72, 72б; ул.Трудовой, 14; ул. Фрунзе, 23; ул. Родионова, 13, 15, 15а, 17, 52, 15/1, 17/1, 17/2, 17/4.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены здания и жилые дома по адресам: ул. Гордеевская, 171, 175, 181, 183; ул. Запорожская,17, 19, 21; пер. Рахманинова,1, 3, 5, 7; ул. Таганрогская, 5, 6, 7, 8, 12.

С 10:00 до 13:00 света не будет по адресам: ул. Анри Барбюса, 17, 18, 19, 20; ул. Бориса Рутковского, 1, 3, 7; ул. Зеленодольская,11, 13, 14, 18, 20, 22; ул. Обухова, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 31/19; ул. Октябрьской Революции, 14, 15, 17, 27, 32, 16/23, 19/25, 21/30.

Кроме того, запланировано отключение горячей воды: на ул. Сергея Акимова в доме № 8 - с 9:00 до 13:00 и на ул. Гордеевской в доме №58 - с 10:00 до 15:00.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 электричество будет отключено на ул. Народной в домах № 1, 2, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 36а; ул. Нефтегазовской в домах 1-11; на пр. Героев, 21, 22; на Московском шоссе, 155, 159.

В Ленинском районе с 9:00 до 13:00 будет обесточены дома по адресам: ул. Боевая, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Грубе, 1-10; ул. Дизелестроительная, 23, 25-41; ул. Подводников, 4, 16, 18-23; ул. Ремесленная, 14-23; с 9:00 до 17:00 - на ул. Баумана, 177, 251.