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Транспортные карты в стилистике "Молодежной столицы России" появились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800" и "Ситикард".
Согласно информации, приобрести новые карты можно с 27 июня во всех пунктах обслуживания в Нижнем Новгороде: на ул. Ванеева, д. 1 (пл. Свободы), Гордеевской, д. 8 и проспекте Ленина, д. 81.
Для нижегородцев доступно три дизайна, отсылающих к новому статусу города – "Молодежной столицы России-2023".
В "Центре 800" отметили, что стиль карт передает основные смыслы "Города, в котором чувствуешь жизнь".
Напомним, с 5 октября 2022 года в Нижнем Новгороде действует виртуальная транспортная карта.
Также ранее сообщалось, что объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%.
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