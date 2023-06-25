Транспортные карты в стилистике "Молодежной столицы России" появились в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Транспортные карты в стилистике "Молодежной столицы России" появились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800" и "Ситикард".

Согласно информации, приобрести новые карты можно с 27 июня во всех пунктах обслуживания в Нижнем Новгороде: на ул. Ванеева, д. 1 (пл. Свободы), Гордеевской, д. 8 и проспекте Ленина, д. 81.

Для нижегородцев доступно три дизайна, отсылающих к новому статусу города – "Молодежной столицы России-2023".

В "Центре 800" отметили, что стиль карт передает основные смыслы "Города, в котором чувствуешь жизнь".

Напомним, с 5 октября 2022 года в Нижнем Новгороде действует виртуальная транспортная карта.

Также ранее сообщалось, что объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%.